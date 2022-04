Jean-Francois DUMONT

Depuis environs 4 ans en Poste de Technico/comm itinérant en maintenance pour le sav de ELOI PERNET / STERALIS /PROMOTAL des société internationales intervenant sur du matériel de stérilisation médicale , meubles et fauteuil médicaux.



Ayant déjà 2 ans d'expérience dans la bureautique, je posséde une licence logistique et management et un BTS assistant technique d’ingénieur.



J’ai acquis lors de mes précédentes activités professionnelles une grande autonomie, un aspect relationnel client important et une grande itinérance en France et Belgique.



Je travaillais sur du matériel électronique et informatique mais j'ai une grande pratique de la mécanique, des systèmes pneumatique, hydraulique et automatisme.



Ma facilité de compréhension et ma vision technique sont un atout majeur de réussite.



Mon ambition serai de poursuivre dans cette voie et de prétendre a un poste de responsable technique, formateur technique , technicien responsable au sein d'un service biomédical .



Mes compétences :

Mécanique

pneumatique

Électricité

Électronique

Diagnostic de panne