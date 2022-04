Jean-François DURAND

- Expertise en contrôle Sox.

- Expérience en management des systèmes d’information (mini et micro).

- Conduite d'audits qualité et KPIs



- Expertises : SOx 404 (Management Assessment of Internal Controls), SAS 70 (Statement on Auditing Standards 70), ISO 9001, ISO 2700x

- Méthodes, Outils et Systèmes : Merise, RAD, AGLs (Synon, Cool Plex), Oracle, MySQL, MS Access, Business Objects, SalesForce, PVCS, AS 400, Windows



- Anglais et espagnol courants



Mes compétences :

Qualité