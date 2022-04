Jean-François DUVAL

Issu d'une formation technique orientée travaux (ingénieur génie civil), j'ai eu l'opportunité, au travers de mes différentes expériences, de me spécialiser dans l'entretien et la réhabilitation de patrimoines architecturaux.



Je suis actuellement conducteur d'opérations au sein de la Direction des Gares Ile de France (SNCF). En tant que représentant du Maître d'Ouvrage, j'assure la conduite d'opération de travaux de rénovation des gares de la Ligne D du RER. Je suis également le référent "accessibilité" de ma Direction de Projets et à ce titre j'assure la veille réglementaire et la diffusion des bonnes pratiques.



Mes compétences :

Architecture

Chargé d'opération

Chargé de projet

Conduite d'opération

Maîtrise d'ouvrage

Réhabilitation

Ingénierie

Gestion de projet