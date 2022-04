Jean-François ENDRODY

● Gestion de P&L

● Développement du CA

● Gestion de projets complexes et internationaux

● Capacité à motiver et dynamiser des équipes interculturelles

● Concentré sur la satisfaction client et le respect des coûts et des délais

● Excellente maîtrise des technologies IS/IT et Telecom



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de projet informatique

Informatique

Internet

Internet Service

Management

Management général