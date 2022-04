EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2008-2010 : Société C.H.O.C. Montauban - Technico-Commercial en Chirurgie-Orthopédie



2000-2008: Jean-François Engel Immobilier en Partenariat avec ORPI/Century 21 Immobilier – Agent mandataire indépendant



1997-2000 : Cabinet C.I.P. , à Ezanville (95) – Chef d’Agence Immobilière.



1992-1996 : DEX Immobilier à Moutier (CH) Importateur Maisons préfabriquées ELKE HAUS (A) – Directeur de société.



1990-1992 : Buffet de la Gare, de Bâle (C.H.) – Chef de Restaurants / Directeur (5 restaurants, 287 employés)

- gestion, organisation, planification, encadrement du personnel et

- responsable de la formation pratique des stagiaires à l’Ecole Hôtelière de Lucerne.



1988-1990 : Coca-Cola S.A. (boissons désaltérantes), à Bussigny (C.H.) – Responsable des relations publiques et marketing.



1986-1988 : Helvétia – Assurances, à Delémont (C.H.) – Inspecteur assurances, immobilier et finances.



1981-1986 : Hôtel City, à Delémont (C.H.) – Hôtelier - Restaurateur, Directeur / Propriétaire.



1979- 1981: La Neuchâteloise– Assurances, à Delémont (C.H.) – Agent général adjoint assurances, immobilier et finances.



1975-1979 : Fabrique Hélios SA, à Bévilard (C.H.) – Responsable Technico-Commercial (Asie, USA et Amérique du Sud)



1969-1975 : Garage Brancucci Malleray (CH) - formation technique (C.F.C.) / Mécanicien automobile

Ecole technique Bosch –Porsche –BMW à Stuttgart. (D) – Ecole technique supérieure / Ingénieur en automobiles.



FORMATION GENERALE



2004 : ORPI Formation - Cours de perfectionnements Immobilier



1994 : Centre Interrégional de Perfectionnement – Cours informatique et formation en bureautique.



1992-1994 : Centre Interrégional de Perfectionnement – Formation d’encadrement et d’organisation des tâches.



1990-1991 : Gastro Training – Formation de Management.



1989 : Ecole Professionnelle des Arts et Métiers – Formation, initiation à l informatique.



1988 : Ecole Harry Gerber – Formation vente et relations publiques.



1986 : Helvétia Assurances – Cours d’inspecteur.



1981 : Ecole Professionnelle de l’hôtellerie – Formation Hôtellerie – Restauration C.A.P. Hôtelier-Restaurateur



1979 : La Neuchâteloise Assurances – Formation en assurances, immobilier et finances.



1969-1975 : Garage Brancucci Malleray (CH) - formation technique (C.F.C.) / Mécanicien automobile

Ecole technique Bosch –Porsche –BMW à Stuttgart. (D) – Ecole technique supérieure / Ingénieur en automobiles



1960-1969 : Ecoles Primaire et Secondaire Malleray-Bévilard (CH) -Scolarité obligatoire



MILITAIRE



Armée Suisse Officier CP Sauvetage : Capitaine, Commandant de Compagnie

- Aptitudes acquises : commandement, organisation et encadrement



LANGUES

Français (langue maternelle)

Allemand (parlé - écrit)

Italien (parlé)

Anglais (parlé)



DIVERS

Informatique : Word, Excel,Power Point



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

Ecoute

Homme de terrain

Manager

MES

Motivant

Organisé

Réceptif