Jean-François FAGONT

Entreprise spécialisée dans l'assemblage traiteur et l'organisation d'événements:



Marier le beau et le bon, les conjuguer avec raffinement et élégance tout en étant soucieux de vous proposer une orchestration de vos réceptions et cocktails pour des budgets très raisonnables.

Nous sommes à votre écoute, attentifs à vos attentes et nous serions particulièrement heureux de vous faire découvrir, lors d'un rendez vous, tout le panel de nos possibilités.

Notre équipe formée à l'école Potel & Chabot a le goût de l'excellence et s'entoure de prestataires haut de gamme.



Quelques mots sur notre éthique professionnelle :



-Concevoir : Nous sommes créatifs & réalistes,

-Mettre en forme : Nous sommes inspirés & rigoureux,

-Produire : Nous maîtrisons notre production afin d'être compétitifs et réactifs.



A très bientôt j'en suis sûr!!!



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Organisation

Organisation d'événement

Traiteur