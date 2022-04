Jean François FASSERO

Après une carrière dans le management, la gestion, mais aussi la vente, je me suis tourné vers L'Asie.

Aujourd'hui à cheval entre l'Europe et l'Asie je developpe des idées de commerce basées sur des valeurs vraies, le bio, le commerce solidaire, la qualité des produits, mais aussi des services économiques impliquant largement les "locaux".

Je dispose d'un réseau situé entre les Philippines la Chine, le Vietnam et l'Inde.

Mon nouveau projet développer un village pour tous ceux qui souhaitent vivre au soleil dans un cadre paradisiaque ici au Philippines.

Disponible et ouvert , j'aime découvrir de nouveaux horizons, que ce soit pour le commerce, ou pour la connaissance des autres par exemple...

infos@retraiteauxphilippines.com

gateway@phitour.com



Mes compétences :

Ciel

COMMERCE

E commerce

fiscalité

HTML

Joomla

Joomla!

logiciels de gestion

Microsoft Excel word

Microsoft Project

Perl

PHP

Quadra

Recherche

Retraite

Sage

Voyage

Web