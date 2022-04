Jean-Francois FAYE

Diplômé de la Holborn Law & Tutor School (Londres), de l'Ecole Centrale Paris, de l'Executive MBA HEC (Paris) et de la Tsing Hua University (Beijing)



J'ai commencé ma carrière en 1993 chez Ford où j'ai exercé des fonctions commerciales, puis en ressources humaines, avant de rejoindre Quebecor World Color puis Vivendi.net comme DRH de Branche en France puis en Europe.

J'ai ensuite rejoint pendant 10 ans le Groupe AXA, comme DRH Europe puis Directeur de l'Excellence Opérationnelle et de la Transformation de la filiale de services informatiques (AXA Tech), dont 2 ans au Japon, avant de devenir DRH Groupe en charge du SI et Directeur General Adjoint d'AXA Group Services, plus spécialement en charge du système d'information RH monde et des systèmes financiers de filiales spécialisées.

Fin 2011, j'ai rejoint Génération et Verlingue (Adélaïde Brokerage Group) en tant que Directeur Industriel, en charge des opérations, de la transformation digitale et des services clients, et depuis fin 2014 des systèmes d'information.



Depuis Septembre 2019, je suis DSI du Groupe April, un des leaders français du courtage.



Mes compétences :

Direction générale

Business development

Qualité

Gestion des ressources humaines

Excellence opérationnelle

Direction de projet

Protection sociale

Entrepreneuriat

Analyse stratégique

Communication

Conduite du changement

Transformation SI

Stratégie

Business Transformation

Système d'information