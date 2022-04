Jean François FAYE

Ingénieur Géologue-Géotechnicien de formation, j’ai à mon actif 22 années d’expérience, dont six (6) passées au Sénégal et (16) dans les sous régions africaines et malgache au sein de grands groupes de construction dont BACHY, RAZEL, SOGEA-SATOM, BOUYGUES BTP(COLAS)….. Etc.



Ce cursus professionnel m’a permis de m’exprimer pleinement dans des grands projets de construction d’infrastructures, de bâtiments et d’ouvrages de Génie civil à savoir, Périmètres hydro-agricoles, Barrages, ponts, routes , Plateformes portuaire , Aéroports Etc …… En Rp de GUINEE, Au CAMEROUN, Au MALI, A MADAGASCAR, Au GABON, En GUINEE EQUATORIALE ......



L’occupation de postes clé dans la conception et le suivi d’exécution des projets auxquels j’ai participé, m’ont permis d’acquérir une compétence certaine dans l’anticipation des travaux, la gestion des risques géotechniques, la supervision et programmation des équipes et souvent, l’apport de solutions alternatives aux problèmes techniques d’études de fondations, conceptions dimensionnelles et méthodes d’exécution des projets en cours.



J’ai par ailleurs une bonne connaissance des outils de productions tels que les carrières de concassages, les Centrales d’enrobage, les centrales à béton, les usines d’émulsions etc.…

Dans le même ordre de compétences, Granulats, formulations d’Enrobés classiques ou modifiés, Emulsions et formulations de Bétons classiques ou précontraintes me sont très familiers.



Dans le domaine de la conception, j’ai une compétance (niveau expert) dans la conception et le dimensionnement des Chaussées, Structures aéroportuaires et plateformes industrielles, Plateformes Portuaires, ainsi que dans la conduite d’études de fondations Bâtiment et Ouvrages Génie civil.



Mes compétences :

Qualité

Buses

Microsoft Windows

Auscultation

Informatique

Management

Ingénierie

Géotechnique BTP

D�veloppement produit