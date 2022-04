Jean François FAYON

Assureur depuis plus de 25 ans après des études de droit et baigné depuis toujours dans cette activité (par un Père cadre dirigeant d'une société d'Assurances), j'ai eu à coeur de répondre au mieux des intérets de mes clients à leurs préoccupations à leurs besoins immédiats ou futurs.



C'est ce qui m'a amené à réfléchir à la mise en place de solutions métiers ,par la création de produits en adéquation avec les besoins d'une profession ou d'un groupe affinitaire.



- > Mise en oeuvre d'une plate forme de souscription de garantie responsabilité civile automobile temporaires pour les professionnels de l'assurances.



- > Mise en oeuvre d'une plateforme de souscription de garantie d'assistance pour l'obtention de Visa dans les pays le nécessitant.



- > Développement d'un système de souscription de garanties loyers impayés "Pass Grl" pour les particuliers .

- mise en ouevre d'une plateforme de distribution d'une garantie couvrant les frais de stages pour la récupération de points de permis .



Je suis chargé de mission par le leader du courtage d'assurances pour étudier les améliorations et les économies réalisables sur les postes assurances des PME et Grandes entreprises, c'est à dire qu'aujourd'hui,je peux faire réaliser aux entreprises des économies substancielles sur le poste assurances en leur garantissant la meilleur approche technique et le suivit par des équipes dédiées .

Il n'y a pas à hésiter , pour lancer des études comparatives en cette époque économiquement troublée .



Enfin, mon savoir faire et mon relationnel m'amène à mettre en relation , des personnes issues de mes connaissances dont une ou plusieurs activités sont en adéquation ou à obtenir auprès de partenaires bancaires privés des lignes de crédits assises sur un patrimoine immobilier ou et artistique



Mes compétences :

Assurances

Défiscalisation

DEPENDANCE

Impayés

impôts

Placements financiers

Politique

Produits financiers

Retraite

Succession