Grâce à sa connaissance approfondie du marché; des arts et industries graphiques, SRC vous propose une prestation de qualité; alliant le meilleur rapport coût, délais performance. 25 années d'expérience dans les domaines de la presse, de la communication (agence et annonceur), de l'imprimerie, de la fabrication de matériels offset permettent au dirigeant de SRC de s'appuyer sur un réseau de partenaires de longue date soigneusement sélectionnés et régulièrement réévalués. Ils se distinguent par leur compétence, leur souplesse et leurs justes tarifs. Clientèle Nationale et Internationale.



Stéphan REMINIAC

06 77 99 00 85

s.reminiac.conseils@wanadoo.fr



Mes compétences :

Publicité

Print management

Communication

Imprimerie

Marketing

Achat

Service

Impression Numérique & Offset