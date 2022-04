Jean-François FERRANDEZ

Offrez à vos invités un cadeau qui leur ressemble !

« Ripo le CaricaTouriste » anime vos soirées professionnelles ou privées, réalisant sur le vif des portraits de caractère qu'il remet en votre nom à vos invités. Sa mission : faire de votre événement un moment inoubliable.

Dans la tradition des caricaturistes de Montmartre, muni d’une feuille et d’un crayon ou bien d’une tablette numérique, il croquera vos invités en toute décontraction, parfois même à leur insu.

Quelques minutes lui suffisent pour immortaliser tour à tour, en public, ses modèles d’un soir.

Avant d’être remis aux intéressés, ces portraits, tendrement caricaturaux et toujours valorisants, peuvent aussi s’afficher en une exposition souriante et sympathique qui évoluera tout au long de la soirée.



