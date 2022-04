Jean-Francois FERRÉ

Enseignant en relation client, Management de l'équipe commerciale, droit, économie, gestion de projet.



Des expériences d'enseignement à différents niveaux : BTS Négociation et relation client, Terminale et première tertiaires, gestion en bac pro carrosserie, formations commerciales et économie-droit en GRETA (bac secrétariat, BTS Assistant de gestion et direction), enseignements tertiaires en CAP vente.





Personne ressource TICE en établissement scolaire et gestion du réseau pédagogique.



Coordonnateur formation Greta