Jean-François FERRE

Passionné par les secteurs de l’énergie et des transports, c’est dans la R&D automobile que je m’épanouis depuis 20 ans. Après un début de carrière dans le domaine du développement logiciel et de la simulation numérique, dont 4 ans passés dans un team de Formule 1, j’ai évolué vers la gestion de projet à fort contexte industriel. Je complète aujourd’hui ces compétences techniques et managériales par la gestion économique de la R&D Monde du groupe PSA.

Mes points forts sont la rigueur, le pragmatisme, la diplomatie, l’esprit de synthèse et le sens de la communication.



Mes compétences :

Développement de logiciels scientifiques

Moteurs Essence et Diesel

Contraintes industrielles

Management opérationnel et transversal

Modélisation mécanique et thermo-hydraulique

Gestion de projet

Gestion de données

Gestion économique

Visual Basic