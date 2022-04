Jean-François FOISSAC GEGOUX

Développeur étudiant à EPITECH, J’aime la technologie et souhaiterait aider les personnes handicapés à mieux appréhender la vie. J’aimerais travailler dans le domaine vidéo-ludique, web ou

multimédia pour créer et imaginer de nouveaux concepts. J’ai néanmoins un léger handicap de

naissance.



Mes compétences :

C++

WinDev

Microsoft C-SHARP

C Programming Language

Web Services

UI Design

Microsoft Visual Studio

Microsoft .NET Technology

HTML

Développement iOS

Android