Jean-François FORGET

De formation plutôt généraliste en informatique, j'ai su répondre aux différentes opportunités ayant croisé mon chemin avec la volonté de toujours accomplir au mieux les missions qui m'ont été confiées.

Mes expériences m'ont amené à éprouver mon sens du service client, intervenir sur différentes plateformes, approcher différents langages de programmation (mais je reste un scripteur et non pas un réel développeur), participer à différentes organisations projets, à la définition et l'implémentation de processus IT. Je pense que la polyvalence est une de mes caractéristiques, tout en ayant la capacité de me plonger au cœur d'un problème technique ou organisationnel.



Mes compétences :

SQL

JavaScript

PHP

assyst

Control-M

Jira

Confluence

SQL Server Reporting Services (SSRS)

SQL Server Integration Services (SSIS)

Gestion de projet

Informatique

Visual Basic Scripting

Windows PowerShell

Python

Shell