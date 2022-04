Jean-François FOSSARD

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Arts et Métiers par alternance, la maintenance industrielle, les méthodes, la sécurité et l'environnement sont mes spécialités.

Mon savoir-faire s'oriente depuis sept ans autour de la gestion de projets industriels. Mon expérience dans cette fonction s'étend de la méthode à l'organisation en passant par les études techniques. J'ai travaillé sur plusieurs projets comme la mise en place d'une GMAO multi-sites, l'application de la norme ISO 9001 et du référentiel OHSAS 18001, une étude sur les économies d'énergie ainsi que la coordination des bureaux méthodes maintenance et sécurité. Mon travail sur ces projets importants m'a permis de développer ma force de travail, mon organisation ainsi qu'un bon sens relationnel pour le travail en équipe.



Mes compétences :

maintenance

mécanique

agroalimentaire

sécurité

ingénieur

environnement

amélioration continue