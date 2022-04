Jean François FOURNAJOUX

FOURNAJOUX Jean-François

17 Route de Lesneven

29260 Saint Méen

Tel : 02 29 62 62 66 / 06 26 28 97 73/08 71 51 21 01/0665183224

Jean-francois.fournajoux@wanadoo.fr













Brest, le 6 Avril 2009

Madame, Monsieur.





Je suis à la recherche d’un poste de management aux compétences d’animation, formation d’équipes, développement des ventes, lancement de nouveaux concepts, négociation, expertise, élaboration et stratégie et mise en place de moyens pour réussir.

En effet, depuis 1986, j ai la responsabilité de diriger différentes équipes commerciales. La diversité des acteurs, leurs niveaux et leurs degrés de motivations diversifiées m’ont permis de mettre en place les différentes méthodes d'accompagnement, de formation et d‘entraînement terrain.

Une de mes priorités dans ces différentes fonctions est l’animation et la duplication de la politique commerciale nationale du groupe en l’adaptant au contexte régional et en la renforçant par des actions conçues localement.

Directeur d’établissement, entre janvier 1998 et mars 2003 (Limoges, Brest), j’ai découvert et assimilé les fonctions de gestion d’une entreprise de distribution dans les domaines logistique, administratif et social.

Je serai très heureux de vous rencontrer afin de vous présenter plus en détails mes compétences.

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame , Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations



Mes compétences :

Centre profit

Commercial

Consultant

Consultant commercial

Directeur agence

Directeur commercial

Directeur des Ventes

Manager

Responsable Commercial

ventes