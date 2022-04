Jean-François FRAIGNAUD

Je suis en charge du contrôle financier des produits et revenus d'AXA Real Estate, une filiale du groupe AXA dont le domaine d'activité est la gestion d'actifs immobiliers.

A ce titre je manage une équipe de 4 personnes, qui est chargée de suivre la nature et l'évolution les revenus du groupe, d'établir les budgets et révisés, de produire des reportings périodiques et d'analyser la rentabilité des fonds et mandats gérés.



