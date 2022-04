Jean-François GALEAZZI

Né à Grenoble, j'ai grandi en proche banlieue dans la commune de Pont-de-Claix.

Un père Italien et une mère Franco-allemande m'ont donné le goût des langues et celui de la relation à autrui.

- Après 15 ans à la direction d'offices de tourisme et d'organisme de développement touristique, j'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle vers ma passion : L'IMMOBILIER.

En 2012, j'ai intégré 1ère agence immobilière indépendante du grand Lyon (PARLEZ-MOI D'IMMO) en tant qu'associé.

j'ai créé ensuite mon entreprise de rénovation et de construction en 2015 : ALPES BATIMMO. J'emploi aujourd'hui 4 artisans hautement qualifiés et nous avons réalisé de nombreux chantiers en Isère et en Savoie. (Immeuble, maisons RT2012 et RT2020, et de nombreux chantiers de rénovation pour des mairies et des particuliers.

En 2017, j'ai décidé d'étoffer mon activité avec la création de ma SCI NJ Patrimoine.

Objectif 2020 : cession de mes parts et intégration d'un groupe en développement afin d'apporter mon énergie, mon expérience et ma motivation et partager des objectifs ambitieux.



Mes compétences :

Conseil

Négociation commerciale

Négociation immobilière

Comptabilité

Lecture de plan

Développement commercial

Droit immobilier

Vente

Gestion de patrimoine

Devis

Suivi de chantiers

Gestion des ressources humaines

Conduite de chantier

Gestion immobilière

Stratégie d'entreprise

Crédit immobilier

Stratégie de communication

Conduite de réunion

Conseil immobilier

Rénovation immobilière