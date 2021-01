Expert marketing, tourisme & e-tourisme.



Après une expérience de 22 ans dans lunivers du tourisme dont 17 ans dans celui du tourisme institutionnel (3 postes de Directrice d'Offices de Tourisme Régie, Associatif, EPIC), je propose mes compétences pour développer l'attractivité de votre marque, accompagner les équipes vers les évolutions du tourisme, et fédérer les acteurs locaux autour de projets structurants.



Conseil en stratégies touristiques pour anticiper les changements structurels, gestion de la relation client pour les pousser à consommer plus, conseils en aménagement de vos espaces d'accueil, optimisation de vos moyens financiers dans des partenariats publics/privés, storytelling et marketing expérientiel pour communiquer autrement, management en mode intélligence collective, conciergerie : je mets mon expérience et mon expertise de terrain à profit à l'occasion de missions, formations, conseils...



Ma passion pour la transmission et pour les outils numériques me poussent à ajuster des stratégies de marketing opérationnel innovantes, fédératrices et variées.



Mon expérience est plus détaillée sur /www.linkedin.com



Mes compétences :

Marketing territorial

Metteur en scène de territoire. Animation numérique de territoire

Community management

Web marketing. Communication

Evénementiel/Organisation d'évènements

MICE. Organisation de séminaires, congrès, rencontres professionnelles. Tourisme d'affaires

Marketing de services, conciergerie

Commercialisation de produits et services, billetterie

Oenotourisme

Gestion de projets

Management transversal. Gestion des ressources humaines

Gestionnaire d'entreprise

Tourisme