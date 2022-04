GVA est une entreprise spécialisée dans l'étude et la réalisation d'agencements de magasins pour le comptes de réseaux d'enseignes nationales succursalistes et franchisés.

L'entreprise fabrique elle-même le mobilier d'agencement et coordonne l'ensemble des corps d'état susceptibles d'intervenir dans la réalisation de magasins.