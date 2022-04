Jean François GARCIA

Je souhaite mettre en avant mes competences WEB, datant de 2007, car j'envisage dans un avenir proche de changer de metier et de domaine d'activité, c'est pourquoi, je suis inscrit en auto-entrepreneur de sociétés de service informatique



Mon experience de developpeur logiciel embarque est, je pense, un atout pour le developpement web.



En parallele de mon travail principal

- donne des cours en communication WEB (developpement site WEB)

- donne des cours en programmation Objet (C/C++)

- Developpement de site internet



Competences en :

- programmation (C, C++, assembleur, Delphi), doxygen, subversion

- developpement de site WEB (PHP, MYSQL, HTML, Javascript, ActionScript 3 (Adobe Flash), java (notion) )

- Competence sous linux, soit embarqué, soit sur base PC.



= > > Peut Travailler en Freelance

= > > Possibilité de reconversion dans ces domaines

= > > Pret a suivre des formations pour acceder à nouveau poste





Parcours professionnel dans l'embarqué



- developpement logiciel et hardware sur systeme d'appel malade pour hopitaux

- developpement logiciel embarqué sur centrale d'alarme

- INTERVOX : rachat de C2ES : developpement embarqué sur centrale d'alarme + systeme de communication GSM pour centrale d'alarme

- IVS : Ingenieur produit video : avant vente, conseils client, formation, etude de projet, documentations techniques

- INTERVOX : developpement embarqué sur centrale d'alarme



Mes compétences :

Actionscript

Auto entrepreneur

CPP

delphi

Développeur php

Doxygen

Electronique

Entrepreneur

HTML

Internet

JAVA

MySQL

PHP

Php MySQL

Subversion

Web