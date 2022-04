Jean-François GARCIA

Enseignant-Chercheur en Management situationnel et Management stratégique des Ressources Humaines, mes thématiques de recherche sont principalement les suivantes : les perspectives d'évolution de la GRH (ex : entretien annuel, transfert intergenerationnel des compétences, renouvellement du rôle du tuteur, les effets de la digitalisation, etc.), l'intégration des nouveaux embauchés vs le développement des compétences, la gestion des talents, la gestion des compétences (individuelles, collectives, stratégiques), la GRH et la création de valeur, l'évolution des styles de management à l'heure de l'économie du partage, la génération Z, etc.



Je serai donc particulièrement intéressé de travailler sur ces sujets avec des entreprises et, le cas échéant, de valoriser les travaux effectués dans des revues scientifiques ou autres (ex : Revue Personnel, Entreprise et carrières, etc.).



Mes compétences :

Développement RH

Gestion des carrières

Gestion des compétences

GPEC

Stratégie d'entreprise

Communication

Management de la formation