TITRES ET DISCIPLINE

Professeur des Universités, visiting Professor au centre européen d'Harvard Business School

Directeur de recherche - LIPHA Paris Est (EA 7373)

Section 06 - Sciences de Gestion - CNU



https://cv.archives-ouvertes.fr/olivier-meier

https://fr.linkedin.com/in/oliviermeier

http://olmeier.wixsite.com/professionnel

http://www.doyoubuzz.com/olivier-meier

https://www.amazon.fr/Olivier-Meier/e/B004MWIQPS





FONCTIONS EXERCEES

- Membre élu du Conseil National des Universités

- Expert HCERES - Haut Conseil d'évaluation

- Directeur du Master 2 "Transport et Logistique"

- Directeur de recherche, Chaire ESSEC IMEO

- Visiting Lecturer, Science Po Paris

- Conseil-expert auprès de la Direction de l’IRSST

- Expert auprès d'European Cooperation in Science and Technology

- Chargé de Mission - Présidence UPEC

- Directeur de collection aux éditions EMS

- Contributeur-expert, Havard Business Review

--Expert invité, Club HEC Finance

-Editorialiste ou chroniqueur (Les Echos, Management, Journal de l'Economie…)

- Membre du conseil d'administration -IUSF

- Membre du Conseil Scientifique - IUSF

- Membre du Conseil de département, 4e Mandat

- Encadrement doctoral - jury de thèses et d'HDR

- Organisation de conférences en "international Business" à l'ENA

- Coordination scientifique au sein du Master 2 ESA / Centrale de Paris (4 ans)





PRIX ET DISTINCTIONS

Promotion à la Première Classe des Professeurs des Universités (PR1)

Prime d’Excellence Scientifique (PES) – Evaluation nationale (classé A)



2017, FBR's Best Article Award

2015, Best Paper Award in Empirical Research - Strategic Alliances - AIMS, France.

2013, Labellisation Ouvrages FNEGE

2011, Best Paper Award for project management and Actor–network theory, AIM.

2011, Best Paper Award for Succession of family-run SMEs, ABSRC, Venice, Italy

2009, Nomination pour le Prix Advancia du Livre d'Entrepreneuriat



Depuis 2003, plusieurs de nos ouvrages ont été sélectionnés par le Ministère de la Culture, en vue d'être diffusés et utilisés dans les programmes de formations des Universités francophones. Ils ont été retenus comme références au socle commun des connaissances à acquérir dans les différents programmes d'enseignement, pour consolider les acquis des étudiants en Licence, Master et Doctorat (LMD).



PRINCIPALES PUBLICATIONS:

- 28 ouvrages

* Dont Management interculturel, 7e Ed., DUNOD (18 000 exemplaires vendus)

* Dont Manageor, 3e Ed., DUNOD (12 000 exemplaires vendus)

* Dont Fusions acquisitions, 6e Ed., DUNOD (10 000 exemplaires vendus)

* Dont Diagnostic stratégique, 5e Ed., DUNOD (8 0000 exemplaires vendus)



- une soixantaine d'articles dans des revues classées: Organizational Dynamics, Family Business Review, Corporate Governance, M@n@gement, Growth and Change, International Journal of Public Sector, Journal of Small Business and Enterprise Development, International Business Research, Système d’Information et Management, Journal of Family Business Strategy, Management Decision, International Journal of Entrepreneurial Behaviour Research, Corporate Ownership and Control, Research in Strategic Alliances, Problems and Perspectives in Management, Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), Management international, Gestion des Ressources Humaines, Finance-Contrôle-Stratégie, Revue française de Gestion, Décisions Marketing, Gérer et Comprendre...





-Divers interviews dans la presse économique et spécialisée (BFM Business, Les Echos, L'Express, Capital, Le Figaro, Revue Personnel, Liaisons Sociales, Courrier Cadre, Usine Nouvelle, Entreprise et Carrières....).



https://www.journaldeleconomie.fr/author/Olivier-Meier/

http://www.carnetsdubusiness.com/author/Olivier-Meier

http://www.revue-rms.fr/Interview-Olivier-Meier-un-acteur-clef-de-la-recherche-en-strategie_a180.html



Mes compétences :

Conseil en management

Expertise scientifique

Publications scientifiques

Ouvrages professionnels

Diagnostic et évaluation d'entreprise

Recherche