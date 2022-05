Sébastien LACAGNE

-Technicien en électronique depuis plus de 10 ans, ayant travaillé dans différents domaines tels que le spacial et les micros technologies embarquées dans des systèmes d'alarmes innovants je bénéficie d'une expérience solide et d'un savoir faire pluridiciplinaire.



-Ma polyvalence permet de m'adapter à tous types de situations d'urgences et de prises de décisions rapides.



-J'aime analyser les problèmes et optimiser les différentes études et projets.



-Motivé et réactif mon but est de faire avancer les choses en m'investissant à 100% dans les objectifs qui me sont confiés.



Mes compétences :

CAO

Développement Hardware

Hardware

Qualification

Recherche

Recherche et Développement

Routage

Soudage

Validation