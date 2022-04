Jean François GAUTHIER

Gérant

SARL LES MENUISERIES CORREZIENNES

Pour la rénovation du bâti ancien nous fabriquons des portes, des portes d'entrées, des portes cochères et des fenêtres en BOIS.

Pour nous une menuiserie c'est un meuble, un objet de décoration que l'on choisit pour un siècle et plus. Nous accompagnons nos clients pour leurs faire découvrir tous les détails qui font le charme d'une porte ou d'une fenêtre.



Références: Bijouterie CARTIER, Paris - Ministère de l'Outre-mer - Ecole Boulle - Chateau de Castel-Novel (Relais et chateaux) - Hôtel Dieu de Lyon, Préfecture de la Corrèze - Préfecture de la Haute Vienne, Mairie de Rocamadour, Préfecture du Morbihan, Hôpital Cochin, Office de Tourisme de la Suisse...)



SARL MENUISERIE LAFOND

Entreprise de menuiserie générale, tous travaux de menuiseries intérieures et extérieures, spécialisée dans les marchés publics (maisons de retraites, hôpitaux, salles polyvalentes, gendarmeries, tribunaux, centres de secours...).



