Jean-François GAUVRY

Après avoir obtenu mon CAPES d'anglais, j'ai enseigné en lycées et assuré une vacation à l'université Galilée (Villetaneuse, 93) de 2000 à 2009.



Titulaire du master 2 professionnel en traduction littéraire (anglais-français / français-anglais) à Paris 7 depuis octobre 2011 (mention Bien, 15/20 sur la traduction de cent pages du roman In My Father's House d'Ernest J. Gaines), j'ai créé ma propre structure "BI-LATERAL" en janvier 2012 qui me permet de traduire à partir de l'anglais et de l'italien tout en travaillant pour des éditeurs.



Spécialités et centres d'intérêt : littérature-histoire ; architecture-urbanisme ; design ; environnement et bio-économie.

Atouts : respect des délais ; réactivité ; fidélité au ton et à l'esprit du texte original ; précision et créativité.





Mes compétences :

Anglais

Architecture

Arts

Culture

Français

Guide

Histoire

Littérature

Tourisme

Traducteur

Urbanisme

Traduction

Art