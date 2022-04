Jean-François GIRAUDEAU

J’ai un parcours atypique, avec un profil d’origine du secteur mécanique industrielle. Où, j’ai travaillé à un poste d’opérateur CN sur la production de pièces aéronautiques et automobiles. A l’issu, j’ai choisi me réorienter dans le monde des nouvelles technologies. Là, j’ai occupé différents postes (Technicien, Spécialiste réseaux, Consultant, …). Pour approfondir mes connaissances, j’ai repris mes études et suis diplômé DESS Audit et expertise Informatique. Après plus de 12 années d’expériences professionnelles en réseaux télécoms (dont 6 en production), je suis de nouveau sur le marché de l’emploi … ; Dans un futur proche, je souhaite occuper un poste alliant mes compétences et la gestion de projet.



Mes compétences :

Conseil

Production

Administration réseaux