Jean-François GOUINEAU

SAP

• Expertise technique et fonctionnelle WM et EWM (support niveau 3, améliorations, implémentations)

• Connaissances en ABAP (spécifications techniques, debug, petits développements)

• Utilisation des modules SD, MM



Informatique

• Compréhension des langages de programmation et des bases de données

• Référent informatique d’Itelligence Montréal (20 personnes)

• Utilisation avancée d’outils Microsoft (macros Excel, SharePoint)



Logistique

• Compréhension des contraintes logistiques, lean manufacturing

• Gestion des flux physiques et d’information de bout en bout



Projet

• Travail en mode projet, avec des équipes pluridisciplinaires (directeurs, gestionnaires, opérateurs, consultants, développeurs) et internationales (américains, européens, indiens)



Langues

• Français (langue maternelle) et Anglais (courant)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Distribution

Informatique

Informatique industrielle

Logistique

MES

Production

SAP

SAP EWM

Supply chain