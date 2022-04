Jean-François GOXE

Expérience de trader international en matériaux de construction, de directeur export de la fédération du prêt à porter féminin et de plus de 20 années de direction générale d'entreprises de 50 à 500 personnes dont la direction d'un réseau de franchises et succursales de 170 points de vente.

Expérience professionnelle de la start up à la réorganisation d'entreprises en difficultés

Et entre autres propriétaire d'un domaine viticole de 21 hectares



Mes compétences :

Direction générale