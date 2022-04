Jean-François GRENIER

Je travaille comme caméraman, assistant caméra et électro en tant que pigiste pour la télévision, la publicité, le corporatif et le web. Mes clients sont les grandes maisons de productions, les petites boîtes de production, les entreprises privées ou les particuliers. J'occupe aussi les rôles de réalisateur et de monteur pour les projets corporatifs.



Mes compétences :

Télévision Broadcast

Vidéo corporatif

Vidéo pour le web

Publicité