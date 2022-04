Jean Francois GUILLAUD

25 ans d'expérience dont 23 de Direction Générale et Direction de forces commerciales et marketing. En France et à l'étranger. En direct ou en fonctionnel.



Evoluant dans le B2B ou le B2C, dans des sociétés internationales, sur des secteurs très compétitifs et dans des environnements à cycles rapides : Informatique, Logiciels, Telecommunication, internet et e-commerce



Bilingue Franco-Anglais, Espagnol en cours d'acquisition, très expérimenté dans le domaine multiculturel/multinational



Mes compétences :

COMMERCE

Commerciale

Directeur général

E commerce

Europe

International

International management

Internet

Management

Nanotechnologie

Sales

Nokia

Customer Relationship Management

Nanotechnologies

Direction générale

E-commerce