James REBOURS

- 13 années de Direction Général d’entreprises au sein des marchés en perpétuelle évolution

- 7 années d’expérience internationale opérationnelle en Europe (Direction de filiale Espagne & Allemagne)

- 4 lancements d’entreprises/projets sur des marchés de contenus en transition digitale

- 4 années d’expertise Web et digitale dans le E-Commerce & Edition



Univers : Entertainment / Internet / Edition/ Contenus / Photo / Distribution



Domaines d’expertise :

- Capacité reconnue à conduire la stratégie, la réflexion autour des différents business models

- 20 ans d'expérience dans des marchés impliquant des mutations technologiques permanentes (contenus, web, distribution)

- Recrutement et management d’équipes pluridisciplinaires, talentueuses et multiculturelles

- Négociation d’accords et de conditions commerciales France et Europe, sur des réseaux de distribution variés (GSA / GSS / réseaux spécialisés / réseaux en propre ou franchisés / vente directe et internet / B2B)

- Amélioration des ratios financiers et des flux de trésorerie.

- Trilingue (Anglais / Espagnol) avec une passion pour la diversité européenne





Mes compétences :

International

Gestion de contenu

E-commerce

Web

Management

Distribution

Internet