Mes compétences :

Ubuntu

MySQL

Nagios

Ulteo Open Virtual Desktop

SQL Server

DHCP

Cacti

Fedora

Windows

Apache

Virtualisation

VMware vSphere 4.0 et 4.1

Windows server

Vmware ESX / ESXI

Redhat

Centos

Shinken

Virtual Box

Openmeeting

Debian

Oracle

Copix

DNS

Android

HTML

C

Joomla!

XHTML

Scripting shell

Java/j2ee

AJAX

Phpbb

SQL

Javascript

C#

Python

C++

JAVA

PHP5

CSS

Eyes of Network

Ntopng

Active Directory 2003/2008/2012

WSUS