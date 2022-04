Jean-François GUILLOT

Répondant à des attentes constamment plus spécifiques des maîtres d’ouvrages, soumis eux-mêmes à des mutations souvent rapides et profondes de leurs secteurs d’activités,

le responsable travaux doit être apte à traduire et mettre en œuvre concrètement des choix stratégiques, tout en sachant coordonner des métiers et des compétences techniques variés.



Architecte d’Intérieur de formation, ma pratique professionnelle s’est concentrée sur le déploiement de concepts commerciaux et la réalisation de projets de points de vente, véritables médias magasins, en réseau de type succursales ou franchise.



Doté d’une solide expérience opérationnelle, je m’oriente aujourd’hui vers la conduite de projets transversaux à travers un poste alliant prise de responsabilités, innovation, méthode et management interne et externe.



Maîtrisant des moyens d’expression complémentaires, de la conception à la communication, mon goût du contact de terrain m’a permis également de développer des relations de proximité et de crédibilité auprès des équipes que je suis amené à encadrer comme des maîtres d’ouvrages, franchisés indépendants ou direction de réseau succursaliste, clients de ces prestations.



Mes compétences :

Conception

Chef de projet

Gestion de projet

Merchandising