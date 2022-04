Jean-François HECQUET

Ancien responsable de l’administration des serveurs bureautiques, techniques, Messageries, et des télédistributions, dans un grand groupe d'assurance. J'ai tout au long de ma carrière sue évoluée de la production aux études et ceci sur un ensemble de plates-formes (Gros systèmes, Mini et micro), ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble et une approche rationnelle des technologies de l'information, tant au niveau exploitation que développement.



J'ai créé ma société Hyphen-Software (dédiée au TPE et PME) pour l'informatique en 2009, elle possède une compétence spécifique :

Le développement d' applications mobiles sur les plateformes iPhone/iPad , Android et Windows Phone.



Notre dernière réalisation VOXMAPP / PROXIBUZZ pour la société DELESGUES SOLUTIONS, cette application permet de mettre en relation les mairies avec leurs administrés. Elle est aussi déployé sur l'Afghanistan et le Népal dans un but humanitaire. Elle est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play



Vous pouvez consulter notre site web à l'adresse : .fr



Mes compétences :

Management

Conseil

PME

Informatique

Bureautique

MAC

Windows

PHP

Développeur

Mainframe

MySQL

Objective-C

Apple iOS