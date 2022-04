Jean-François HENDRIX

18 années d'expérience de la qualité fournisseurs, en phase de qualification ou en vie série (12 années dans le secteur automobile, 5 dans le secteur spatial et militaire).

Gestion de la qualité au quotidien avec des fournisseurs très variés : composants électroniques (résistances, circuits imprimés, connecteurs), pièces mécaniques (usineurs), traitementiers de surface, etc.

J'ai l'habitude d'évoluer dans un environnement international (réalisation d'audits qualité aussi bien en France qu'aux USA, en Asie).

Anglais technique quotidien (à l'oral et à l'écrit).



Mes compétences :

Automobile

Circuits imprimés

Composants électroniques

Électroniques

Qualité

Qualité Fournisseurs

Audit

Norme ISO 9001

Microsoft Office

Gestion de la qualité

Microsoft Excel