Mon parcours à Flexocolor



2002 à 2005 : Cromalin analogique et flashage

2005 à 2008 : Cromalin Numérique B2

2008 à Aujourd'hui : Epson 4800, 9800 et 4900, 7900, 9900 sur rip GMG

De plus j'analyse et je contrôle ce qui rentre et sort de l'entreprise et je m'occupe des expéditions.



Mes compétences :

L'informatique