Jean-François HENRY

Spécialiste en transport et logistique, doté d'une expérience de plus de 16 ans chez Kuehne+Nagel puis STG Nagel à des postes fonctionnels (9 ans en tant que Directeur Commercial transport ou KAM transport & logistique) et opérationnels (7 ans en tant que Directeur de site(s) transport ou Chargé de missions ponctuelles diverses)



Mes compétences :

Management opérationnel et fonctionnel : Encadreme

Commerce : Développement (« Farming » et « Hunting

Stratégie : Etat des lieux et conseil, définition

Organisation : Conception et mise en œuvre pratiqu

Méthodes & études transports tous types (Elaborati

Négociation (Achats, ventes, conflits sociaux)

Audits de rentabilité (Tournées & clients)

Bureautique : Excel, PowerPoint, Word

FMCG

Forecasting

Budgets & Budgeting

Takeovers

Audit

Business Policy Management

Fourth-Party Logistics

Strategic Management

Third-Party Logistics

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio.NET