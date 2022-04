Jean-François HENRY

Spécialiste de la gestion de projets retail, des travaux et agencement de petites et moyennes surfaces commerciales. Je consulte, selectionne et valide les entreprises et les prestataires pour les lots techniques. je réalise et pilote les budgets travaux, plannifie et coordonne l'ensemble des opérations pour des projets retail a l'international. Je rend compte a l'organisation et synchronise l'action de tous les intervenants impliques dans la conception et construction du projet.



J'ai 47 ans, suis marié et j'ai 3 enfants.

Je suis lillois d'adoption, arrivé dans le nord depuis plusieurs années pour raisons professionelles, j'adhère complètement à la culture de la rigueur, de l'effort et de la performance, à l'esprit d'entreprise et à la sincère convivialité qui règne ici.

Mon épouse est gérante d'une agence immobilière à LILLE : http://www.live-immo.com/

Mes coordonnées personnelles :06 45 62 50 95

henry.jean-francois@orange.fr



Mes compétences :

Gestion de projets

Négociation

Pilotage projets

Coordination de projet

Planification

Management de projet



Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise des outils informatiques

Achats

DISTRIBUTION

PROJECT MANAGER

Budgets