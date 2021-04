Cyril OVINET

Mon parcours universitaire centré autour du marketing et du management m'a conduit jusqu'à l'obtention d'un Master 2 MSG à l'IAE de Lille.



J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon master 1 & 2 en alternance avec l'entreprise MECATECHNIC (59-Tourcoing) - Leader dans la VAD de pièces détachées pour véhicules Allemands: Volkswagen, BMW, Audi et Porsche via www.mecatechnic.com



On m'a confié la mission de mettre au point une nouvelle gamme de pièces, accessoires et outillage pour véhicules anciens.

C'est ainsi que le site web: www.MonAncienne.com est né en mars 2011.



Depuis, MonAncienne n'a cessé de grandir pour devenir une référence sur un marché de passion mais également de niche.



Début 2016, le groupe Mecatechnic s'est porté acquéreur de la société DPAN (Distribution Pièces Auto Narbonnaise).

Cette société est leader français pour la VAD de capotes pour cabriolets mais aussi pour les housses de protection.



A ce jour, l'équipe DPAN gére 9 sites web e-commerçant dont www.comptoirducabriolet.com, www.comptoirauto.com, www.bache-protection-auto.com,....



Depuis juillet 2016, j'ai eu la chance de m'être vu confié la direction générale de cette société de 12 personnes.



J'apprécie particulièrement les challenges ainsi que les défis.

Mon tempérament et mes compétences web-marketing, managériales et linguistiques (Anglais & Allemand) sont mes alliés pour mener à bien mes missions au quotidien.



Mes compétences :

Sourcing

Gestion de projet

Internet

Management

Communication

Marketing

Gestion

Google Adwords

Webmarketing