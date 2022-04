Jean Francois HIBON

Juin 2013 : Responsable Achat Négoce Second Oeuvre

2004 à Février 2012 : Responsable d'Agence Négoce Peinture, Revêtement de Sol, Décoration.

2000 à 2004 : Animateur réseau régional ( Nord/Grand Ouest) Fabricant de Peinture

1998 à 2000 : Responsable des ventes (secteur France) Sté d'Outillage

1981 à 1998: Chef de secteur Grande Surface de Bricolage Nantes et Le Mans



Formation : Gestion / Commerce





Formateur dans les différentes Entreprises



Mes compétences :

Gestion

Management

Peinture

Second oeuvre

Commerce

Achats