Jérôme LION

Expérience de la commercialisation directe de papiers, en particulier les papiers couchés, auprès de tous les intervenants du marché graphique en France, acquise tout au long d'un parcours:

Avec l’agence PIERRE LELONG,de 1983 à 1987: agent d’usines, importateur de papiers & cartons avec un CA 200 millions, Responsable de l’administration des ventes pendant 5 ans.



En 1987 j’intègre la société LEYKAM (papetier Autrichien), commercial France;



En 1995, LEYKAM et KNP les deux principaux concurrents fusionnent pour devenir KNP LEYKAM France devenant leader Européen du papier couché sans bois; je suis Chef des ventes jusqu’en 1997.

A cette date KNP LEYKAM est absorbé par SAPPI 1er mondial,CA 6.6miliards de $ 15 600 salariés; L'équipe dirigeante me confie la direction des ventes directes France.



2011 intégration dans le groupe Delfort, pour diriger la filiale commerciale TSP France. Nous sommes spécialisés dans la production de papiers minces opaques pour l'édition, les catalogues B to B, les notices pharmaceutiques, l'emballage alimentaire, les papiers cuisson, le papier cigarettes.



2015 consultant free lance



Je suis membre et administrateur de la CCFI, association regroupant les intervenants de chaîne graphique pour partager les expériences professionnelles.



Mes compétences :

B2B