Je suis attentif , ambitieux , ponctuel et travailleur , ayant une aisance dans le travail d'équipe , j'apprend vite et je m'adapte facilement , je suis prêt à faire de mon maximum pour réussir dans mon travail et devenir un exemple pour vôtre entreprise



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

see 3000

PL7 Pro

Internet