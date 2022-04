Jean-Francois IZARD

Bienvenue et merci de consulter mon profil.



Mon activité : créer de la valeur pour les entreprises que j'accompagne avec l'aide de mes équipes et intervenants depuis l'identification de leur besoin jusqu'à la livraison d'une solution clés en main répondant à toutes leurs attentes.



Mon plaisir : l'innovation, sous toutes ses formes ! La relation client ! Analyser un modèle d'affaire, un écosystème, imaginer des solutions et des plans d'actions !



J'ai eu le privilège de participer à la grande aventure spatiale, d'apporter ma pierre à l'édifice, et je pilote aujourd'hui des équipes, des budgets et des projets transverses et multidisciplinaires pour l'industrie aéronautique en France et en Europe.



Je souhaite apporter à l'entreprise un regard différent sur les stratégies et le management de la relation client : la relation de conseil, la négociation, la garantie de la satisfaction client sont primordiales pour des relations qui doivent s'inscrire dans la durée.



A très bientôt pour des projets communs.



Mes compétences :

CFD

Combustion

Gestion de projet

Aéronautique

Négociation

Business Models

Finance d'entreprise

Modélisation

Marketing stratégique

Gestion d'équipe