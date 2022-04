Jean-François JEAN-FRANÇOIS

Responsable de production possédant de bonnes capacités de communication et de supervision dans des contextes sociaux difficiles. Connait les étapes à franchir pour atteindre les objectifs de fabrication et production. Détient une vision, et sais la mettre en application dans une stratégie industrielle et sociale. Maîtrise les parcours de développement des compétences, de GPEC, dans l’esprit d’une entreprise agile sur des marchés concurrentiels. Sais prendre des décisions, agir, communiquer et anticiper. Expérimenté dans les relations internationales.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Analyse statistique des procédés

TPM (total productive maintenance)

Kaisen et Hoshin

VSM

AMDEC