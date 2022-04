Jean-François JOLY

Docteur-Ingénieur + MBA - Chef de projets logiciel expérimenté - Dirigeant d'entreprise pendant 10 ans - Force de propositions - Excellent relationnel client

20 ans d'expérience en informatique médicale - Logiciels de gestion de dossiers patients.

Fonctions de CONCEPTION et DÉVELOPPEMENT - DÉPLOIEMENT - SUPPORT - VENTE pour différents éditeurs.



2009-2016 Chef de projet et Responsable opérations Imagerie, informatique santé

2006-2008 Responsable Clients Imagerie, informatique santé

2005-2006 Consultant indépendant

2001-2004 Responsable de développement, informatique santé

1990-2000 Fondateur-Dirigeant d'entreprise, informatique santé

1988-1989 Chef de produit et responsable informatique

1984-1987 Thèse de doctorat, Matériaux et Informatique



Anglais B1/B2 | Allemand : notions



Sports Pratique régulière du tennis et du ski alpin (moniteur diplômé d’état).



Mes compétences :

Santé

Médical

Radiologie

Informatique

Direction de projet