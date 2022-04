Jean-François JOLY

En poste dans un cabinet d’ingénierie, je suis ingénieur qualité en prestation pour un client situé à Marseille (http://www.virtual-expo.com ).



Au cours de ma mission j’ai successivement occupé le poste de développeur, puis de lead développeur d'une équipe de quatre personnes à Singapour (filiale).

Je suis actuellement responsable de la mise en place d'outils d'intégration continue et du développement d'outils spécifiques de collaboration et de validation.

J'ai aussi été chargé de mettre en place un environnement de recettage virtualisé en collaboration avec l'administrateur système.



Je suis à la recherche d'opptortunités sur un poste de lead développeur au sein d’une structure dynamique, tournée vers les nouvelles technologies et offrant la possibilité de travailler sur des projets d’envergure.



L'ouverture vers différentes technologies m'intéresse énormément (Mobilité (iphone, android, windows phone 7), technologies .Net ) et le challenge me motive.



Je souhaiterais par la suite avoir la possibilité d’exercer de nouvelles responsabilités orientées vers l’architecture logicielle.



Je reste à disposition pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

XSL