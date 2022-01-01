Jean François KOUAKOU

Ambitieux et travailleur, ma joie est plus grande lorsque je contribue à l'épanouissement de mon semblable.
Mes compétences :
Communication
Réseau de distribution
Entreprises
ENCI
- MANAGER
2010
UNIVERS NEGOCE & SERVICES (U.N.S)
- MANAGER GENERAL
2013 - maintenantCONTRIBUER AU BONHEURS ET AU DÉVELOPPEMENT DES AUTRES .
UNIVERS NEGOCE & SERVICES
- MANAGER GENERAL
2012 - maintenantUNIVERS NÉGOCE & SERVICES ? EST UNE ENTREPRISE DE CONSULTING ET DE MISE EN RELATION ? ELLE A ÉTÉ CRÉÉ DANS LE BUT D' AIDER LES AUTRES ENTREPRISE EN SOLUTIONNANT LES DIFFÉRENTS PROBLÈMES AUX QUELS ELLES SONT CONFRONTES DANS LEUR ÉVOLUTION. NOUS INTERVENONS DANS TOUS LES DOMAINES D’ACTIVITÉS ET SUR TOUS LES PLAN ? RECHERCHE DE FINANCEMENT , EN RESSOURCES HUMAINE , STRATÉGIE COMMERCIAL ET BIEN D'AUTRES .