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Jean François KOUAKOU

ABIDJAN

En résumé

Ambitieux et travailleur, ma joie est plus grande lorsque je contribue à l'épanouissement de mon semblable.

Mes compétences :
Communication
Réseau de distribution

Entreprises

  • ENCI - MANAGER

    2010

  • UNIVERS NEGOCE & SERVICES (U.N.S) - MANAGER GENERAL

    2013 - maintenant CONTRIBUER AU BONHEURS ET AU DÉVELOPPEMENT DES AUTRES .

  • UNIVERS NEGOCE & SERVICES - MANAGER GENERAL

    2012 - maintenant UNIVERS NÉGOCE & SERVICES ? EST UNE ENTREPRISE DE CONSULTING ET DE MISE EN RELATION ? ELLE A ÉTÉ CRÉÉ DANS LE BUT D' AIDER LES AUTRES ENTREPRISE EN SOLUTIONNANT LES DIFFÉRENTS PROBLÈMES AUX QUELS ELLES SONT CONFRONTES DANS LEUR ÉVOLUTION. NOUS INTERVENONS DANS TOUS LES DOMAINES D’ACTIVITÉS ET SUR TOUS LES PLAN ? RECHERCHE DE FINANCEMENT , EN RESSOURCES HUMAINE , STRATÉGIE COMMERCIAL ET BIEN D'AUTRES .

  • MSAF SARL - Manager commercial & marketting

    2011 - maintenant

  • MSAF SARL - MANAGER COMMERCIAL &MARKETING (Responsable MSAF BKE)

    2011 - maintenant

  • Nitc busness communty - Manager

    2005 - 2007

Formations

Réseau